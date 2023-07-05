ردا على «نورلاند».. «العقوري»: التدخل في الشأن الداخلي مرفوض

استنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ما وصفه بمحاولة تدخل المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند في قرارات القضاء الليبي.

واعتبر العقوري أن قضية الحجز الإداري على إيرادات النفط هي مسألة قانونية سيتخذ القضاء قراره تجاهها وهي مؤسسة موحدة تعمل بكل استقلالية ونزاهة وفقاً للقانون الليبي بما يحقق الصالح العام للحفاظ على ثروات الشعب الليبي من سوء الإنفاق والعبث.

ورأي العقوري أنّ المبعوث الأمريكي نورلاند يفتقر للفهم الموضوعي للأزمة، وعليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدًا على أنّ التدخل في الشأن الداخلي أمر مرفوض وغير مقبول.

وتابع العقوري أنّ أولوية المبعوث الأمريكي الحالية هي فقط استمرار تدفق النفط الليبي لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، ولم يضع في اعتباره أوضاع الخدمات الأساسية للمواطن الليبي.

وأضاف العقوري أنّه في الوقت الذي ندرك النتائج السلبية لإغلاق النفط، فإننا نرى حاجة عاجلة لمعالجة سياسة الإنفاق الحالية، و العمل العاجل لاتخاذ الآليات المناسبة لتوزيع عائدات النفط بعدالة بين الأقاليم الثلاثة، وتحت رقابة السلطة التشريعية.