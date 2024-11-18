ردود فعل دولية تحذّر من عواقب قرار «بايدن» السماح لأوكرانيا بقصف العمق الروسي

قالت السفارة الصينية في واشنطن، تعليقا على قرار الرئيس جو بايدن السماح لأوكرانيا بقصف العمق الروسي بصواريخ “أتاكمس ATACMS”، إن بكين تعارض كل ما يؤدي إلى تصعيد الصراع وزيادة التوتر.

وأضاف السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، في حديث لمراسل تاس: “موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. والصين ملتزمة بدفع مفاوضات السلام قدما وتعارض أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر وتأجيج الوضع في المنطقة”.

وشدد ممثل السفارة الصينية على أن بلاده، تدعو للتوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للصراع في أوكرانيا.

وقال: “بدلا من صب الزيت على النار وتأجيج الصراع، يتعين على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة لتهيئة الظروف لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، من خلال الحوار والمفاوضات وبذل جهود عملية للحفاظ على السلام”.

مادورو: قرار استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا “جنون”

ووصف رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، قرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمنح كييف إذن استخدام أسلحتها بعيدة المدى ضد روسيا بالجنون.

وأكد مادورو على قناة Venezolana de Televisión التلفزيونية، في ختام مؤتمر الكتلة البوليفارية التاريخية للقرن الحادي والعشرين، أن “حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سمحت للتو باستخدام صواريخها بعيدة المدى للهجوم على شقيقتنا روسيا.. الإمبريالية الأمريكية دخلت مرحلة الجنون والانتقام”.

وأشار الرئيس إلى أن فنزويلا تنتمي إلى عالم ناشئ متعدد الأقطاب، وسوف تسعى جاهدة إلى “تحرير أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من براثن الاستعمار والإمبريالية الأمريكية وأتباعها الأوروبيين”، مشددا على ضرورة حماية فنزويلا من “الجنون العسكري لإمبراطورية الغرينغو”.

بدوره، قال ستيفن تشونغ مدير اتصالات فريق دونالد ترامب الانتقالي معلقا على نبأ سماح جو بايدن لأوكرانيا بضرب عمق روسيا، إن الرئيس الأمريكي المنتخب فقط يستطيع دفع طرفي الصراع إلى المفاوضات.

وأضاف تشونغ في تعليق لشبكة CNN: “قال الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية، إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه جمع الأطراف معا للتفاوض على السلام والعمل على إنهاء الحرب والقتل”.

ووفقا للقناة التلفزيونية، لم يرد ممثل فريق ترامب الانتقالي على أسئلة مراسلها، حول ما إذا كان ترامب ومستشاروه المستقبليون للأمن القومي على علم مسبق بقرار السلطات الأمريكية المذكور.

وأشار تشونغ إلى أن التصريحات الرسمية بشأن هذه القضية، ستأتي من ترامب نفسه أو من ممثليه المعتمدين.

ماسك يحذر من رد روسيا على ضربات في عمق أراضيها

كما أبدى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مخاوفه بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ “أتاكمس” في ضرب العمق الروسي، محذرا من رد روسي محتمل.

وكتب ماسك على حسابه “إكس”: “المشكلة هي أن روسيا سوف ترد بالمثل”.

وتأتي تصريحات ماسك وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت وسمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ “أتاكمس” بعيدة المدى لضرب أهداف روسية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تكشف هويتهم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لقصف عمق الأراضي الروسية.

ووفقا لهذه المصادر، من المرجح أن يتم توجيه الضربات الأولى لعمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ “أتاكمس”. ونوهت صحيفة “لو فيغارو” بأن فرنسا وبريطانيا سمحتا لكييف بتوجيه ضربات باستخدام صواريخ “ستورم شادو / سكالب” بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.

ولاحقا، ذكرت صحيفة “لوفيغارو” أن فرنسا وبريطانيا سمحت لكييف بتوجيه ضربات باستخدام صواريخ “ستورم شادو/ سكالب” بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن احتمال تصعيد الصراع وعواقبه الخطيرة على الأمن العالمي، حيث اتهم دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي بالسعي إلى إشعال الحرب العالمية الثالثة على خلفية القرار.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت تحذر من أن السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية سيعني مشاركة الناتو في النزاع مع روسيا بشكل مباشر.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها بناء على التهديدات التي تظهر أمامها.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحديث عن قصف القوات الأوكرانية لعمق الأراضي الروسية بأسلحة غربية هو لعب بالنار وقد يسفر عن عواقب خطيرة.