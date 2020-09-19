ردود فعل رافضة لاتفاق فتح النفط الليبي

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رفض الاتفاق الذي تم بين النائب بالمجلس أحمد معيتيق وخالد خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وقلت الوكالة عن أحد كبار مساعدي السراج قوله، إن الأخير لم يبد موافقته على الاتفاق الذي أبرمه النائب أحمد معيتيق مع خليفة حفتر بشأن القطاع النفطي.

واعتبرت الوكالة أن عدم موافقة السراج على الاتفاق المبرم يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط، بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعرب آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، عن رفضه اتفاق النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وحفتر، بشأن القطاع النفطي، موضحا أنه ينتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن ذلك.

وأكد جويلي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن ما وصفها بـ”المهازل” لن تمر، وأن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، مشيرا إلى أن من يحرص على وحدة ليبيا عليه أن يظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة، حسب وصفه.

وأعلن خليفة حفتر، أمس الجمعة، عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على إغلاقه وخسارة نحو 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة مرئية، اليوم الجمعة، نشرها المكتب الإعلامي بقيادة قواته.

وقال حفتر، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعلهم يغضون الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، على حد قوله.

من جانبه أعلن معيتيق أمس الجمعة، عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تُشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل.

وأوضح في بيان له، أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.