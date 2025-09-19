ردّاً على التصعيد الأمريكي.. كندا والمكسيك تعلنان شراكة استراتيجية جديدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، عن إطلاق خطة عمل تجارية جديدة بين كندا والمكسيك، في إطار شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة كارني للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يومي 18 و19 سبتمبر، حيث أجرى مباحثات مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تناولت قضايا التجارة والطاقة والأمن الإقليمي.

وقال بيان صادر عن مكتب كارني إن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والرعاية الصحية، مشيرًا إلى نيتهما تنسيق الجهود استعدادًا لمراجعة اتفاق التجارة الثلاثي (T-MEC) مع الولايات المتحدة.

وأكد كارني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شينباوم أن البلدين “متمسكان بشراكتهما مع الولايات المتحدة”، لكنه شدد على ضرورة جعل الاتفاق التجاري الثلاثي “أكثر عدلًا وفعالية”.

يُذكر أن واشنطن فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، ضمن حملة أوسع تستهدف المنتجات الصينية والأوروبية، وهو ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ خطوات انتقامية، فيما هدد الاتحاد الأوروبي بالرد في أبريل المقبل.