ردّاً على الشائعات.. وزارة الصحة تؤكد سلامة تطعيمات الحملة الوطنية

بعد تأكيد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات سلامة التطعيمات المخصصة للحملة الأخيرة، بدورها ردّت لجنة السلامة الدوائية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، على الشائعات التي أثيرت حول التطعيمات، مؤكدة “سلامة التطعيمات المخصصة لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات (الحصبة، الحصبة الألمانية، شلل الأطفال)”.

وأوضحت اللجنة أنه “تم سحب عينات عشوائية من مراكز التطعيمات وإجراء الاختبارات اللازمة للعينات، وأظهرت النتائج سلامة هذه العينات”.

وأشارت اللجنة أن “التطعيمات المخصصة للحملة تم تصنيعها داخل مصنع ، Serum Institute of India، وهو من أكبر المصانع في العالم الذي يصنع أكثر من 1,5 مليار تطعيمة سنويًا، ويوزعها على أكثر من 170 دولة، وأن المصنع يقوم بأبحاث مستمرة، تخص البكتيريا والفيروسات”.

ودعت اللجنة المواطنين “إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتوجه لأقرب مركز تطعيم لتحصين أبنائهم”.

وأمس، وجه رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات الدكتور ميلاد الغويل، كلمة حول الحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض شلل الأطفال، الحصبة والحصبة الألمانية، حيث أكد أن الحملة الوطنية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لتطعيم أبنائهم.

أكدت لجنة السلامة الدوائية بوزارة الصحة، سلامة ومأمونية التطعيمات المخصصة لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات (الحصبة،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤