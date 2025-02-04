ردّ سريع من الصين والمكسيك «رغم تعليق الرسوم».. فهل يتراجع «ترامب» نهائياً؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عقب اتصال هاتفي بينهما، الاثنين، “إيقاف زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على البلدين لمدة شهر”، بحثاً عن الوصول إلى اتفاق، وذلك بعد ساعات من إعلان مشابه بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال ترمب، عبر منصة “تروث سوشيال Truth Social”، إنه “سيتم تعليق التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها لمدة 30 يوماً، لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا”.

وأضاف ترامب أن كندا وافقت على “ضمان تأمين حدودنا الشمالية، وإنهاء الكارثة القاتلة التي تسببها المخدرات مثل الفنتانيل، التي تتدفق إلى بلادنا”، وأوضح أن أوتاوا “ستنفذ خطتها الحدودية بقيمة 1.3 مليار دولار”.

وعبّر ترمب عن سعادته بهذه “النتيجة الأولية”، قائلاً: “بصفتي الرئيس، فإن مسؤوليتي هي ضمان سلامة جميع الأميركيين”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على منصة “إكس”، إنه أجرى “مكالمة جيدة” مع ترامب، مضيفاً أن “كندا تنفذ خطتها الحدودية بقيمة 1.3 مليار دولار”، والتي تتضمن “تعزيز الحدود بطائرات مروحية جديدة، تكنولوجيا، وموظفين، مع تعزيز التنسيق مع شركائنا الأميركيين، وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل”.

وتابع ترودو: “يعمل حوالي 10 آلاف من موظفي الخطوط الأمامية على حماية الحدود”. وأضاف أن كندا تتخذ “التزامات جديدة لتعيين مسؤول خاص بالفنتانيل، وسندرج الكارتلات (العصابات) كمنظمات إرهابية، وضمان مراقبة الحدود على مدار الساعة، وإطلاق قوة عمل مشتركة كندية-أميركية لمكافحة الجريمة المنظمة”.

وواصل ترودو: “كما أنني وقعت على توجيه استخباراتي جديد بشأن الجريمة المنظمة والفنتانيل وسندعمه بمبلغ 200 مليون دولار”، وذلك قبل أن يختتم منشوره: “سيتم تعليق التعريفات المقترحة لمدة لا تقل عن 30 يوماً بينما نعمل معاً”.

الصين تعلن فرض رسوم إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، قالت الحكومة إنها “ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على منتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات كبيرة الحجم”.

هذا “ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصين حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن ترامب يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأيام القليلة المقبلة”.

المكسيك تعلن نشر 10 آلاف جندي على الحدود مع الولايات المتحدة

أعلنت المكسيك نيتها نشر 10 آلاف جندي، على الحدود مع الولايات المتحدة مقابل تأجيل الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الواردات المكسيكية.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، “عن تأجيل فرض الرسوم لمدة شهر، قبل 12 ساعة تقريبا من دخول التعريفات حيز التنفيذ”.

وتحدث ترامب وشينباوم يوم أمس الاثنين، واتفقا على أن المكسيك ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لمنع تدفق الأسلحة النارية إلى المكسيك.

وقالت شينباوم: أيضا إن المسؤولين مع الولايات المتحدة والمكسيك بدأوا محادثات حول قضايا التجارة والأمن الأوسع.

وأكد ترامب الصفقة في منشور على منصة Truth Social، ووصف المكالمة مع شينباوم بأنها “محادثة ودية للغاية، ولقد وافقت على إرسال 10000 جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة. وسيتم تعيين هؤلاء الجنود خصيصا لوقف تدفق الفنتانيل، والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا”.

وأضاف: “اتفقنا أيضا على الإيقاف الفوري للتعريفات الجمركية المتوقعة لمدة شهر واحد، سنجري خلالها مفاوضات برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلين رفيعي المستوى من المكسيك. أتطلع إلى المشاركة في تلك المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، في الوقت الذي نحاول فيه التوصل إلى اتفاق بين بلدينا”.

وتأتي هذه الصفقة بعد أيام فقط من إعلان ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين.