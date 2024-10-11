رد رسمي على أزمة المنشطات.. هل سيتم سحب اللقب من الزمالك؟

ازدادت حدة الجدل في الساعات الأخيرة إثر أنباء عن إيجابية عينة منشطات المغربي محمود بنتايك نجم فريق الزمالك، بعد مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وتوج فريق الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي في الأسابيع الماضية عقب فوزه على حساب نظيره الأهلي، بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي، في المباراة التي أقيمت في السعودية.

ومع تداول أنباء عن احتمالية تعاطي بنتايك لمواد محظورة، طرحت العديد من التساؤلات حول تأثير ذلك على نتيجة المباراة، وإمكانية إلغاء تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.

ونقل موقع “تيلغراف مصر” تصريحات المختص باللوائح الرياضية عامر العمايرة، الذي أكد أنه حال ثبوت إيجابية عينة أي لاعب من الأهلي أو الزمالك، تكون العقوبة على اللاعب نفسه وليس ناديه، مشيرا إلى أن ما يتردد عن سحب لقب كأس السوبر الإفريقي من الزمالك حال ثبوت تعاطي أحد لاعبيه للمنشطات كلام غير صحيح مطلقا.

وقال العمايرة: “لجنة المنشطات تسحب أي لقب من فريق عندما يكون هناك 3 لاعبين على الأقل ثبت تناولهم المنشطات بشكل رسمي، لكن العقوبة تصبح شخصية فقط على لاعب معين ثبت تناوله المنشطات”.

بدوره، نفى محمود بنتايك كل ما تردد بشأن إيجابية العينة الخاصة به، بل أكد اللاعب ووكيل أعماله، بأنهم سيقاضوا كل من رودوا لهذا الأمر.

ونشر بنتايج عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بيان من وكيل أعماله معلقاً:”نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تقودها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تستند إلى إشاعات وأخبار غير صحيحة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري، نؤكد بشكل قاطع أن جميع هذه الادعاءات، وخاصة ما يتعلق بالإشاعة الأخيرة حول إيجابية عينة المنشطات، لا أساس لها من الصحة، ونرى أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يعد تشهيرًا واضحًا واعتداءً سافرًا على سمعة لاعب قدم الكثير لكرة القدم. هذه الشائعات لا تعكس فقط افتقارًا لاحترام الحقائق، بل تكشف عن عدم التزام بعض الجهات الإعلامية بالمسؤولية المهنية”.

وأضاف البيان :” نود أن نشدد على أن أي مزاعم تتعلق بالتحاليل الطبية يجب أن تستند إلى أدلة دقيقة وموثوقة، وهو ما تفتقده هذه الإشاعات”.

وأتم البيان:”نؤكد، بصفتنا الممثلين القانونيين للاعب، أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الهجمات المضللة، سنتخذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية ضد كل من يشارك في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون دليل حقيقي، نحن ملتزمون تمامًا بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة”.

كما أعلن وكلاء أعمال اللاعب المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الزمالك المصري، الخميس، أنهم يعتزمون اتخاذ إجراءات قانونية ضد نشر «مزاعم» حول إيجابية عينة تخص اللاعب ضمن اختبارات منشطات.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، بركلات الترجيح 3-4، بعد انتهاء الوقت الأصلى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.