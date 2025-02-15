رد رسمي من «أوبن آيه آي» بشأن عرض «ماسك» الضخم

رفضت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ” OpenAI أوبن آيه.آي”، عرضاً بقيمة 97.4 مليار دولار من كونسورتيوم رجل الأعمال الأمريكي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك.

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة شركة “OpenAI”، في بيان يوم الجمعة: “شركة OpenAI ليست للبيع، وقد رفض مجلس الإدارة بالإجماع أحدث محاولة من السيد ماسك لتعطيل منافسيه”.

وأوضح محامي شركة “OpenAI” ويليام سافيت في رسالة إلى محامي ماسك يوم الجمعة أن الاقتراح “ليس في المصلحة الفضلى لمهمة “OAI” وتم رفضه”.

وبدأ ماسك، وهو أحد المستثمرين الأوائل في “OpenAI”، هجوما قانونيا ضد صانع “ChatGPT” منذ ما يقرب من عام، حيث رفع دعوى قضائية بتهمة خرق العقد بشأن ما قال إنه خيانة لأهداف تأسيسها كمنظمة غير ربحية.

وتسعى “OpenAI” بشكل متزايد إلى الاستفادة من النجاح التجاري للذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الشركة الهادفة للربح هي شركة تابعة لكيان غير ربحي مرتبط بمهمة – ساعد ماسك في وضعها – لبناء ذكاء اصطناعي أفضل من البشر بأمان لصالح البشرية.

وتعمل “OpenAI” الآن على تحويل نفسها بشكل أكثر اكتمالا إلى شركة ربحية، ولكن سيتعين عليها أولا شراء أصول المنظمة غير الربحية.

وفي محاولة لإفشال هذه الخطط، أعلن ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، “xAI”، ومجموعة من شركات الاستثمار، عن عرض يوم الاثنين لشراء المنظمة غير الربحية التي تسيطر على “OpenAI”.

وقدم ماسك في ملف قضائي يوم الأربعاء مزيدا من التفاصيل حول الاقتراح لشراء “حصة مسيطرة” في المنظمة غير الربحية.

وجاء في رسالة سافيت يوم الجمعة أن ملف المحكمة أضاف “شروطا مادية جديدة إلى الاقتراح”، وأنه “نتيجة لهذا الملف، أصبح الآن من الواضح أن “العرض” الذي أعلن عنه عملاؤك على نطاق واسع ليس في الواقع عرضا على الإطلاق”.

وتابع : “على أي حال، “حتى كما تم تقديمه في البداية”، رفضه المجلس بالإجماع”.

من جهته، زعم ماسك في الدعوى القضائية أن “OpenAI” تنتهك شروط مساهماته التأسيسية للجمعية الخيرية.

وذكر محاميه أن ماسك استثمر حوالي 45 مليون دولار في الشركة الناشئة منذ تأسيسها حتى عام 2018.

ولقد صعّد ماسك النزاع القانوني في أواخر العام الماضي، مضيفا مطالبات ومدعى عليهم جدداً، بما في ذلك شريك “OpenAI” التجاري “Microsoft”، وطلب أمرا قضائيا من شأنه أن يوقف تحويل “OpenAI” إلى شركة ربحية.

وأضاف ماسك أيضا “xAI” كمدعٍ، مدعيا أن “OpenAI” كانت أيضا تخنق المنافسة التجارية بشكل غير عادل.

ولا يزال القاضي ينظر في طلب ماسك، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن بعض ادعاءاته في جلسة استماع في المحكمة الأسبوع الماضي.