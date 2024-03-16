رد صاعق من بيكيه على حساب الدوري الفرنسي بعد السخرية منه

بدأت حرارة مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مبكرا بين برشلونة وباريس سان جيرمان بعدما حاول حساب الدوري الفرنسي السخرية من نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه الذي لم يتأخر في الرد.



ونشر حساب الدوري الفرنسي الرسمي على “إكس” صورة تظهر بيكيه يجر قميص نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كليان مبابي، في لقاء سابق بين الفريقين في 2021، وأرفقها بتعليق “هكذا بدأ دوري الملوك” وهي بطولة ودية ينظمها بيكيه.

وكان باريس سان جرمان بقيادة مبابي تفوق على برشلونة 5-2 بمجموع المبارتين في ثمن نهائي نسخة 2021 من دوري أبطال أوروبا.

ودوري الملوك هو دوري كرة قدم إسباني، أنشأه بيكيه بعد اعتزاله بالشراكة مع شخصيات بارزة أخرى في كرة القدم.

وتلمح تغريدة الحساب الفرنسي إلى أن مبابي أنهى مسيرة بيكيه في تلك المباراة، لكن حساب “دوري الملوك” سرعان ما رد بتغريدة تظهر بيكيه رفقة أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا فاز بها مع فريقة السابق برشلونة فيما لقب وحيد لكل أندية الدوري الفرنسي عبر تاريخها.

وأرفقت تغريدة دوري الملوك الصورة بإيموجي إشارة اصمت.

وفازت فرنسا بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكان ذلك عبر فريق أولمبيك مارسيليا في عام في عام 1993.

وأوقعت قرعة ربع النهائي بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.



ويسافر حامل لقب الدوري الإسباني إلى باريس لخوض الذهاب في 10 أبريل، قبل استضافة ملعب مونتجويك البديل لقاء الرد في 16 منه.