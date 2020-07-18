رد فعل الفنان محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

كشفت وسائل إعلامية مصرية، إن الفنان المصري محمد رمضان تجاهل الحكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة عام في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

نقلت صحيفة النهار المصرية عن مصادر، أن الفنان يتواجد في الساحل الشمالي متجاهلا التعليق على حكم حبسه.

وقضت محكمة الدقي الجزئية في مصر بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وأقام الطيار المفصول دعوى سب وقذف ضد رمضان، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.