رسائل ساخرة إلى تل أبيب.. حنظلة الإيرانية: اختراق معهد أمني إسرائيلي

أعلنت مجموعة “حنظلة” السيبرانية الإيرانية تنفيذ ما وصفته بعملية اختراق واسعة وطويلة الأمد استهدفت المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS)، زاعمة الحصول على وثائق وبيانات سرية تعود لسنوات.

وذكرت المجموعة، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية وRT، أنها تمكنت من الوصول إلى معلومات مرتبطة بالمعهد، مشيرة إلى أن العملية امتدت لسنوات من “التسلل الممنهج” على حد وصفها.

وأضاف البيان أن ما وصفته بالجزء الأبرز من العملية وقع في 22 أبريل 2025 عند الساعة 3:43 فجراً، حيث زعمت المجموعة أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من دخول مبنى المعهد في شارع حاييم ليفانون والوصول إلى الطابق السفلي السري.

وأشارت “حنظلة” إلى أن هذا التسلل لم يكن حدثاً منفرداً، بل نتيجة اختراقات ممتدة على مدى سنوات، وفق تعبيرها، مضيفة أنها حصلت على معلومات تتعلق باجتماعات وبيانات داخلية.

وتضمن البيان تساؤلات موجهة للجانب الإسرائيلي حول ما وصفته بثغرات أمنية في أنظمة المراقبة وتحركات مسؤولين أمنيين، إلى جانب الإشارة إلى تسجيلات لاجتماعات افتراضية عبر منصات اتصال.

كما زعمت المجموعة أنها رصدت اجتماعات سرية عُقدت عبر تطبيقات إلكترونية لسنوات، مشيرة إلى حصولها على تسجيلات وبيانات مرتبطة بها.

واختتمت “حنظلة” بيانها برسالة ذات طابع ساخر، أوصت فيها بتغيير أنظمة كاميرات المراقبة المستخدمة داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، في إشارة اعتبرتها وسائل إعلام ضمن سياق الحرب السيبرانية المتصاعدة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أو من الجهات الإسرائيلية المعنية بشأن صحة هذه المزاعم، فيما لم يتم التحقق بشكل مستقل من تفاصيل العملية المعلنة.