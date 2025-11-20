رسائل يوتيوب تعود.. منصة الفيديو تستجيب لمطالب المستخدمين!

أعاد يوتيوب تجربة المراسلة المباشرة داخل منصته، بعد أن ألغى هذه الخاصية في 2019، في خطوة مفاجئة تهدف إلى منح المستخدمين طريقة جديدة للتواصل المباشر حول الفيديوهات ومناقشتها بشكل خاص.

وأوضح موقع Engadget أن التجربة الجديدة متاحة حاليا للمستخدمين الذين تجاوزوا 18 عاما في أيرلندا وبولندا، مع تنبيه من “غوغل”، الشركة الأم ليوتيوب، بأن الرسائل قد تخضع للمراجعة لضمان الالتزام بإرشادات المجتمع، ما يعني أن الخصوصية ليست مطلقة ولكنها مؤمنة ضمن قواعد المنصة.

وتعود قصة هذه الخاصية إلى عام 2017، حين أضاف يوتيوب خدمة المراسلة المباشرة للمرة الأولى قبل أن يقرر إيقافها بعد عامين لتشجيع النقاشات العامة في التعليقات.

وتوضح Engadget أن إعادة إطلاقها بعد ست سنوات يعكس استجابة المنصة لمطالبة المستخدمين المتزايدة بإمكانية التواصل المباشر، ما يشير إلى تحول جديد في استراتيجية يوتيوب لتعزيز التفاعل الشخصي دون المساس بطرق المشاركة التقليدية للفيديوهات.

وتبرز هذه الميزة الجديدة كفرصة لتعميق التفاعل بين المستخدمين، ما يمنحهم إمكانية مناقشة المحتوى ومشاركته بشكل أكثر خصوصية وديناميكية، ويعيد تعريف تجربة المشاهدة والتواصل داخل المنصة.