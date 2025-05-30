رسالة أمن وطمأنينة من طرابلس.. دوريات الداخلية تؤمن الملاعب ومناطق التماس

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم (49) لسنة 2025، سيرت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، صباح اليوم الجمعة، دوريات أمنية داخل العاصمة طرابلس، وذلك لتأمين المباراة التي جمعت فريقي الاتحاد والمدينة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا التحرك الأمني في سياق الجهود الرامية إلى تأمين الفعاليات الرياضية وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وفي سياق متصل، عززت الإدارة من انتشار دورياتها في مناطق التماس داخل العاصمة، تنفيذاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبهدف ترسيخ الاستقرار وفرض الأمن في المدينة.