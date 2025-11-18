رسالة عاجلة للسعودية.. إيران: الحوار مع واشنطن مفتوح «بلا جدوى» ونحذّر من أي مغامرة

صرّح مساعد وزير الخارجية الإيراني، خطيب زاده، بأن قنوات الاتصال بين إيران والولايات المتحدة ما تزال مفتوحة، غير أنها لا تحمل أي رسائل ذات قيمة يمكن البناء عليها لبدء مسار تفاوضي فعّال.

وأكد أن “الطرف الآخر غير مستعد حتى الآن للدخول في مفاوضات حقيقية تقود إلى نتائج ملموسة”، مشيراً إلى أن واشنطن ما تزال ترسل إشارات “متضاربة وغير جادة”.

وتناول المسؤول الإيراني وضع الملف النووي، موضحاً أن البنية التحتية النووية تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية، إلا أن الاعتماد الأساسي — كما قال — يبقى على الخبرات المحلية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ما يجعل استعادة القدرات النووية وتطويرها أمراً ممكناً دون الحاجة إلى بنيات مركزية.

وفي سياق التحذيرات المتبادلة، أكد خطيب زاده أن إيران “جاهزة لأي مغامرة قد تقدم عليها الولايات المتحدة أو إسرائيل”، مشدداً على أن بلاده تتعامل مع المرحلة الحالية بحذر، لكنها “لن تتردد في الرد على أي تهديد يمس أمنها القومي”.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بموجب اتفاق 2015 النووي نهاية سبتمبر الماضي، بجهود فرنسية وبريطانية وألمانية، وهي الخطوة التي رفضتها روسيا وإيران باعتبارها غير شرعية، وتشمل هذه القيود حظر توريد التقنيات والمواد النووية إلى إيران ومنع نقل الأسلحة الثقيلة والتقنيات الباليستية، إضافة إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

رسالة إيرانية إلى بن سلمان قبيل لقائه مع ترامب… وصفقة مقاتلات “إف-35” تتصدر المشهد

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لعقد لقاء مقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد تسلّم الرسالة دون الكشف عن مضمونها.