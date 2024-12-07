رسالة للموسيقار «موزارت» تباع بقيمة 400 ألف دولار

قالت دار المزادات العالمية “أوتوغراف أوكشنز أوروبا”، “إن رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي “فولفغانغ أماديوس موزارت”، تعود إلى عام 1783، بيعت في مزاد عبر الانترنت لمزايد أوروبي مقابل 464200 دولار”.

وقالت الدار، ومقرها في “ملقة” جنوب إسبانيا، “إن الرسالة جذبت اهتماما كبيرا أيضا من مزايدين من الولايات المتحدة وآسيا”، موضحة أن “رسالة المؤلف الموسيقي النمساوي إلى الناشر الفرنسي المولود في ألمانيا جان جورج سيبر، المكتوبة بالألمانية، كانت في الواقع مفقودة، وتم العثور عليها لاحقا في أرشيف عائلي”.

وبحسب الدار، “عرضت للبيع رسالة من 8 صفحات بخط اليد من عضو فريق البيتلز جون لينون إلى زميله الموسيقي إريك كلابتون تعود إلى عام 1971، اقترح فيها تشكيل “فرقة سوبر” جديدة، لكن الرسالة فشلت في العثور على مشتر”.

يذكر أن “موتسارت أو موزارت”، يُطلق عليه معجزة الموسيقى، وهو أحد أشهر العباقرة الموسيقيين على مر التاريخ، وهو موسيقار نمساوي ولد في يناير 1756 بمدينة سالزبورغ بالنمسا، عاش 35 عاما فقط حيث توفي في ديسمبر 1791”.