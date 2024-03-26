رسالة مؤثرة من نجم مانشستر يونايتد لفينيسيوس جونيور

وجه نجم منتخب فرنسا ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رافائيل فاران، رسالة دعم مؤثرة لصديقه وزميله السابق في “الميرينغي” جونيور فينيسيوس؛ للتعبير عن دعمه الكبير حيال الهجمات العنصرية التي كان ضحية لها في المباريات الأخيرة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، وجه فاران كلمات إلى جونيور قائلا: “أنت قوي، أنت فينيسيوس المميز والاستثنائي، أحلامك وإلهاماتك أقوى من كل الكلمات التي يمكن توجيهها ضدك لمحاولة الإساءة إليك”

ولقي منشور فاران لزميله السابق أكثر من 56 ألف إعجاب على منصة “إكس”، فيما تمت مشاركته والإشادة به بشكل واسع على منصة التواصل.

وتعرّض النجم البرازيلي إلى الكثير من الإهانات العنصرية التي كان آخرها في مباراة الريال وفالنسيا، ثم في مواجهة أخرى أمام أوساسونا لحساب “الليغا”، في وقت اتهمت إدارة الفريق الملكي الحكام ومسؤولي رابطة الدوري الإسباني بتجاهل الخطر الداهم الذي تسببه ظاهرة العنصرية في مدرجات الأندية المنافسة، التي تستهدف بالأساس جونيور.

وعشية لقاء البرازيل وإسبانيا وديا، الأربعاء، انهار فينسيوس جونيور باكيا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولدى سؤاله عن المواقف العنصرية التي يتعرض لها في الملاعب، لم يحتمل فينسيوس الموقف وانهمرت دموعه، مؤكداً أنه يريد أن يلعب كرة القدم فقط، وأبدى استياءه من عدم فرض عقوبات رادعة على المشجعين العنصريين.

وقال النجم البرازيلي: “إن عدم وجود عقوبة هو ما يحبطني أكثر، كل هؤلاء الناس يغادرون الملاعب من دون أن ينالوا أي عقوبات وكأنهم لم يفعلوا شيئاً”.

وتابع: “لم يخطر ببالي أبدا مغادرة إسبانيا رغم ما يحدث؛ لأنني إذا غادرت إسبانيا سأمنح العنصريين ما يريدونه”.