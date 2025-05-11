رسالة من أمير قطر إلى «الدبيبة».. تأكيد على شراكة متينة واستثمارات واعدة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، والوفد المرافق له، حيث نقل رسالة شفهية من تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تضمنت تحياته وتمنياته الطيبة للشعب الليبي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار، البنية التحتية، والمواصلات، كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والتحديات المشتركة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والدعم المتبادل بين البلدين.

هذا وتجمع ليبيا وقطر علاقات دبلوماسية وسياسية متينة تعززت بعد عام 2011، حيث لعبت قطر دوراً داعماً للعملية السياسية في ليبيا، وقدمت دعماً متنوعاً في مجالات التنمية والإعمار. وشهدت العلاقات الثنائية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تنسيق سياسي مستمر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.