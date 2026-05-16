رسالة 7 أكتوبر السرية.. ماذا طلب قادة القسام من «حسن نصر الله»؟

كشفت وسائل إعلام، من بينها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن نص رسالة وُصفت بأنها سرية ومنسوبة إلى قيادات في كتائب عز الدين القسام، تضم القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، ونائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى، وموجهة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالتزامن مع بدء هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وبحسب ما نشرته التقارير، افتتحت الرسالة بعبارات دينية واقتباسات قرآنية مرتبطة بالجهاد، قبل الانتقال إلى عرض تفاصيل ميدانية للهجوم الذي انطلق في ذلك التوقيت.

وأشارت الوثيقة إلى تحرك “آلاف المقاتلين” من كتائب القسام نحو مواقع إسرائيلية، مع الحديث عن عمليات اقتحام عبر الجدار الفاصل والسيطرة على مواقع عسكرية وأهداف مدنية، إضافة إلى أسر جنود إسرائيليين.

وتضمنت الرسالة، وفق النص المنشور، اعتذارًا موجهًا إلى حسن نصر الله بسبب عدم إبلاغه مسبقًا بموعد تنفيذ الهجوم، مع الإشارة إلى أن اعتبارات أمنية وصعوبات استخباراتية فرضت درجة عالية من السرية، حتى داخل بعض الدوائر القيادية، بما في ذلك قيادات خارج قطاع غزة.

وأوضحت الوثائق المنسوبة إلى محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسى أن الهدف من السرية المشددة كان الحفاظ على عنصر المفاجأة الكامل، مع التأكيد على أن قرار تنفيذ العملية جرى ضمن نطاق ضيق للغاية.

وفي ما يتعلق بموقف حزب الله، أشارت تقارير وتحليلات استخباراتية وإقليمية إلى أن عدم الانخراط الفوري في الهجوم يعود إلى عدة اعتبارات، تشمل تقديرات مرتبطة بحجم الرد الإسرائيلي المحتمل، وحسابات تتعلق بإمكانية توسع الحرب إقليميًا، إلى جانب تباينات داخلية وانتظار تطورات الميدان، فضلًا عن ما وصفته المصادر بتأثيرات مرتبطة بالموقف الإيراني.

كما تضمنت الرسالة إشارات مطولة إلى ملف المسجد الأقصى، وما وصفته بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” في القدس، بما يشمل اقتحامات المستوطنين والاشتباكات داخل ساحات المسجد الأقصى، إضافة إلى الحديث عن عمليات الهدم والاستيطان في القدس ومحيطها.

وتناولت الوثيقة كذلك تقييمًا للوضع الداخلي الإسرائيلي، مع الإشارة إلى اجتماعات أمنية وقرارات حكومية إسرائيلية سابقة، إلى جانب توقعات بتوسع المواجهات لتشمل عدة جبهات، بينها الضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران وقطاع غزة.

وفي ختام النص المنشور، طالبت القيادات المنسوبة إليها الرسالة بتكثيف الدعم العسكري عبر تنفيذ قصف صاروخي واسع يستهدف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، بهدف إنهاك منظومات الدفاع الجوي وإرباك المنظومة العسكرية الإسرائيلية.

كما حذرت الرسالة، وفق ما ورد في النص المتداول، من أن أي تردد في الانخراط بالمواجهة قد يترك انعكاسات كبيرة على مسار العمليات وعلى الأطراف الإقليمية الداعمة.

وتشير التحليلات التي أوردتها وسائل الإعلام إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أحدث اختراقات أمنية وعسكرية كبيرة داخل إسرائيل، شملت سقوط قتلى وأسرى، في حين لم تتطور المواجهة إلى انخراط إقليمي شامل بالشكل الذي توقعته بعض التقديرات.

وفي المقابل، ترى قراءات وتحليلات أخرى أن قرار عدم التصعيد الفوري من جانب حزب الله ارتبط بحسابات استراتيجية معقدة تتعلق بتوازنات الردع وتداعيات الحرب على لبنان والمنطقة.

هذا وشكّل هجوم السابع من أكتوبر 2023 نقطة تحول كبيرة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما نفذت حركة حماس هجومًا واسعًا على مواقع ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وأدى الهجوم إلى اندلاع حرب واسعة في قطاع غزة، ترافقت مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة المواجهة إلى عدة جبهات في المنطقة.