رسمياً.. الإمارات تطلب استضافة «كأس آسيا 2031»



أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن تقديم طلب لاستضافة كأس آسيا 2031، وذلك بعد بدء الاتحاد الآسيوي للعبة استقبال ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم البطولة.

وفي بيان رسمي، قال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم “إنه تقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2031، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي عن استقبال العروض لتنظيم البطولة الأعرق للمنتخبات في القارة”.

وأكد الاتحاد الإماراتي أنه يعمل على إعداد ملف شامل ومتكامل يتضمن جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة هذه البطولة الكبرى التي تعد الأكبر على مستوى القارة الآسيوية.

وأشار البيان إلى أن التفاصيل الكاملة للملف ستعلن قريبا.

وتعتمد الإمارات في طلبها على خبرتها الواسعة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، فقد استضافت الدولة بطولة كأس آسيا مرتين سابقتين، الأولى عام 1996 والثانية عام 2019.

كما سبق للإمارات تنظيم العديد من البطولات العالمية الأخرى، منها كأس العالم للأندية (4 مرات بنظامها السابق)، وكأس العالم للشباب عام 2003، وكأس العالم للناشئين عام 2013.

الجدير بالذكر أن النسخة القادمة من كأس أمم آسيا ستقام في المملكة العربية السعودية عام 2027.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يتقدم رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031 pic.twitter.com/LKdQP089g2 — UAEFA (@uaefa_ae) February 20, 2025