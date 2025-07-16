رسمياً.. السلطات الإيطالية توافق على استضافة «سداسي التتويج» في ميلانو

في تطور طال انتظاره، أعلنت السلطات الإيطالية موافقتها الرسمية على استضافة بطولة سداسي التتويج الليبي بمدينة ميلانو، بعد سلسلة من الاتصالات والمراسلات التي قامت بها الجهات الليبية المعنية، وعلى رأسها وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم.

ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الضوء الأخضر الإيطالي وصل اليوم بشكل رسمي، لينهي بذلك حالة الترقب التي سادت في الأوساط الرياضية الليبية خلال الأيام الماضية، بسبب بعض العراقيل البيروقراطية والإجراءات التنظيمية بما يخص الموافقة الأمنية وتأشيرات الدخول التي أخّرت إعلان الموافقة.

وكانت الجهات الليبية قد تحرّكت بشكل عاجل خلال الأسبوع الجاري، حيث أجرت اتصالات مباشرة مع الجهات الرسمية في إيطاليا، قدّمت خلالها ضمانات أمنية وتنظيمية متكاملة لتنظيم الحدث وفق المعايير الدولية، وهو ما ساهم في تسريع عملية منح التصاريح الرسمية.

كل شيء جاهز؛ والأنظار تتجه إلى ميلانو

مع حسم ملف الموافقة، باتت جميع الترتيبات اللوجستية والفنية جاهزة، حيث من المتوقع أن تبدأ الأندية الليبية المشاركة في البطولة رحلاتها إلى إيطاليا خلال الساعات القادمة، في أجواء من الحماس والجاهزية العالية.

وتُعد هذه الخطوة إنجازًا جديدًا يُحسب للرياضة الليبية، التي تخطو بثقة نحو العالمية، إذ تُعد استضافة ميلانو للبطولة فرصة تاريخية لتعزيز صورة كرة القدم الليبية وإبراز طاقاتها الشابة في محفل دولي.

ردود فعل إيجابية ودعوات لتمثيل مشرّف

وقد توالت ردود الأفعال من مختلف الجهات الرياضية والإعلامية، حيث رحّب العديد من الرياضيين والمحللين بالموافقة الإيطالية، معتبرين أن إقامة البطولة في واحدة من أهم المدن الرياضية الأوروبية يُعد مكسبًا كبيرًا للكرة الليبية.

كما دعت وزارة الرياضة الليبية والاتحاد الليبي لكرة القدم جميع الأندية واللاعبين المشاركين إلى تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة، والالتزام بالروح الرياضية، وتقديم مستويات تليق بمكانة ليبيا وبتطلعات جمهورها.