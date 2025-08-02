رسمياً.. انطلاق إدخال بيانات الموظفين لتفعيل منظومة «راتبك لحظي» ابتداءً من الغد

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن العمل الفعلي على إدخال بيانات الموظفين عبر منظومة “راتبك لحظي” الإلكترونية سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الأحد، من قبل المراقبين الماليين والمكاتب المالية في مختلف الجهات العامة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول إلى نظام الدفع الفوري للمرتبات، بهدف تسريع عملية الصرف وضمان الشفافية والكفاءة في إيصال الرواتب إلى مستحقيها دون تأخير.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والموظفين إلى استكمال بياناتهم الشخصية والمصرفية عبر القنوات المخصصة، لضمان جاهزية تفعيل الخدمة بشكل كامل قبل نهاية يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2025.

ويشرف على تنفيذ المنظومة مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن مشروع #راتبك_لحظي الذي يهدف إلى التحويل الفوري للمرتبات بمجرد صرفها من الجهات المختصة، دون الحاجة للانتظار لأيام.

وأكدت الوزارة أن المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في طريقة صرف المرتبات، وتقلل من الإجراءات الورقية والروتينية، مع ضمان سلامة البيانات وتحقيق العدالة في التوزيع.