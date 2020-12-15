رسمياً.. «بايدن» رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يُحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وبناء على النتائج حصل بايدن على 306 من الأصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وتحصل ترامب على أصوات الولايات التالية:

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات

ولاية ألاباما 9 أصوات

ولاية لويزيانا 8 أصوات

ولاية يوتاه 6 أصوات

ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات

ولاية أيداهو 4 أصوات

ولاية نورث داكوتا 3 أصوات

ولاية وايومنغ 3 أصوات

ولاية آلاسكا 3 أصوات

ولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن

ولاية تكساس 38 صوتا

ولاية ميسوري 10 أصوات

ولاية مونتانا 3 أصوات

أما الولايات التي منحت أصواتها لبايدن فهي:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

ولاية ماساتشوستس 11 صوتا

ولاية أوريغون 7 أصوات

ولاية كاليفورنيا 55 صوتا