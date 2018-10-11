رسمياً.. تركيا تعلن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية

واعلنت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الأربعاء أن تركيا بصفتها دولة ضامنة لعملية أستانا أوفت بمسؤولياتها بموجب الاتفاق، مضيفةً:

“وفي هذا الإطار تم اليوم 10 أكتوبر استكمال سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، بهدف إنهاء التوتر في إدلب، وإزالة أي مخاطر لوقوع اشتباكات”.

كما أشار البيان إلى أنه تمت في إطار الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومترا على طول خطوط التماس في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة، مشددة على أن تركيا تواصل أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي.

في سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر الماضي عقب لقائهما داخل منتجع سوتشي، عن التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.