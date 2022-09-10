رسمياً.. تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

أعلن مجلس اعتلاء العرش في بريطانيا، اليوم السبت، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.

ومن قصر سانت جيمس بلندن، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه.

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952، عندما تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش، ويعتبر حفل الانضمام خطوة دستورية وشرفية أساسية في تقديم الملك الجديد إلى البلاد.

وفي جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن، أعلن المجلس أن “الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها… ملكنا تشارلز الثالث… فليحفظ الرب الملك”.

وبعد وفاتها الخميس الماضي، عقب حكمها لـ70 عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وقال تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية إنه “يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المناطة بالملك”، مؤكدا أنه “سيبذل كل جهده ليكون على المثال الملهم لوالدته.

وأضاف أنه يدرك جيدا الإرث العظيم الذي خلفته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مشددا على أنه سيتحمل “المسؤوليات الثقيلة”، في احترام تام للحكومة الدستورية.

ووصف العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بأنها “خسارة لا تعوض”.

وتابع: “إنه واجبي الأكثر حزنا أن أعلن وفاة أمي الحبيبة، الملكة”.

وعلى إثر ذلك، وقع تشارلز الثالث على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا.