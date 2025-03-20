رسمياً.. تعرف إلى أوّل الفرق المتأهلة إلى «كأس العالم 2026»

حجز المنتخب الياباني، مقعده، “كأول منتخب يتأهل إلى مونديال 2026، خلال التصفيات الآسيوية، لينضم إلى المنتخبات المضيفة كندا والولايات المتحدة والمكسيك”.

وبحسب المعلومات، “أصبح المنتخب الياباني أول منتخب يتأهل إلى مونديال 2026، بعد فوزه على نظيره البحريني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الخميس، واقتنص المنتخب الياباني، بطاقة التأهل إلى المونديال، بفضل هدفين سجلهما “كامادا وكوبو” في الدقيقتين 66 و87 عقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي”.

هذا “ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، وبات من المستحيل أن يتراجع إلى المرتبة الثالثة حسابيا، إذ أن متصدر ووصيف هذه المجموعة يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، في المقابل، توقف رصيد البحرين عند ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات ليحتل المركز الخامس”.

🇯🇵 Japan are the FIRST team to qualify for the FIFA World Cup 2026 with 3 games remaining.



🌎 It’s the first time they qualified for the tournament faster than ever before.



⚽️ Kamada Daichi and Kubo Takefusa scored to defeat Bahrain by two goals to nil.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rMC0pkMGW9 — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) March 20, 2025

👀 Lamine Yamal, que jugó sólo 56 minutos en Lisboa, cuenta con el permiso de las autoridades religiosas competentes para hacer excepciones en los días de partido durante el Ramadán



🔎 La nutricionista del primer equipo, Silvia Tremoleda, supervisa su alimentación pic.twitter.com/rMn9qlU094 — Diario AS (@diarioas) March 6, 2025

بدوره، فرض المنتخب العماني التعادل على مضيفه كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الخميس.

وسجل لكوريا الجنوبية،هوانغ هي تشان، في الدقيقة 41، قبل أن يعدل،علي البوسعيدي، للمنتخب العماني في الدقيقة 80.

وهذا التعادل هو الثاني تواليا لكوريا الجنوبية في الدور الثالث من التصفيات، بينما كان هذا التعادل الأول للمنتخب العماني.

وصار رصيد كوريا الجنوبية 15 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، مقابل سبع نقاط للمنتخب العماني صاحب المركز الرابع.

وسيكون بمقدور العراق، الذي يحتل المركز الثاني بـ11 نقطة، والأردن، الذي يحتل المركز الثالث بتسع نقاط، الاقتراب أكثر من كوريا الجنوبية ومنافستها على صدارة المجموعة، في حال فوزهما في مباراتيهما ضمن منافسات الجولة السابعة لاحقا اليوم الخميس.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكويتي، فيما يلعب الأردن مع ضيفه الفلسطيني.