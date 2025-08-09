رسمياً.. ريال مدريد يكشف الوريث الجديد لقميص الأساطير.. رقم مبابي الجديد سيُفاجئك!

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم عن قائمة أرقام قمصان لاعبيه للموسم الجديد 2025-2026، والتي شهدت تعديلات بارزة، في مقدمتها منح القميص رقم 9 للنجم البرازيلي الواعد إندريك، الذي بات يُنظر إليه كخليفة للأساطير الذين ارتدوا الرقم داخل قلعة “البرنابيو”.

ويُعد هذا الإعلان تأكيدًا رسميًا لبقاء إندريك مع الفريق الأول في الموسم الجديد، دون إعارته، بحسب ما أشار إليه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، والذي نقل عن مصادر مقربة من اللاعب رغبته في “اتباع نهج مواطنه فينيسيوس جونيور بالبقاء والقتال من أجل مكانه داخل الفريق”.

مبابي يحصل على القميص رقم 10

أما النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان قد ارتدى القميص رقم 9 فور انضمامه، فقد حصل على الرقم 10، الذي أصبح شاغرًا بعد رحيل أسطورة الوسط لوكا مودريتش إلى نادي ميلان الإيطالي.

وتمنح إدارة ريال مدريد الرقم 10 عادةً لنجوم الصف الأول، ما يُعد اعترافًا صريحًا بمكانة مبابي كأحد أعمدة الفريق الجديد.

أبرز التغييرات الأخرى

ومن أبرز التغييرات في القائمة أيضًا، انتقال المهاجم الشاب غونزالو غارسيا إلى القميص رقم 16، بعد تألقه اللافت في كأس العالم للأندية 2025، ليخلف بذلك إندريك في هذا الرقم. كما حصل الوافد الجديد ترينت ألكسندر أرنولد على القميص رقم 12.

أرقام نجوم ريال مدريد لموسم 2025-2026:

تيبو كورتوا: 1

داني كارفاخال: 2

جود بيلينغهام: 5

فينيسيوس جونيور: 7

فيديريكو فالفيردي: 8

إندريك: 9

كيليان مبابي: 10

رودريغو غوس: 11

ترينت ألكسندر أرنولد: 12

أوريلين تشاواميني: 14

أردا غولر: 15

غونزالو غارسيا: 16

ألفارو كاريراس: 18

إبراهيم دياز: 21

دين هويسين: 24

رسائل رقمية ورمزية

يُعَد منح هذه الأرقام خطوة رمزية تعكس التوجه الفني الجديد لريال مدريد، الذي يراهن على الشباب المتألق والنجوم العالميين لبناء فريق قادر على السيطرة محليًا وأوروبيًا، خصوصًا في ظل رحيل بعض الرموز التاريخية وبروز أسماء واعدة بقيادة المدرب الجديد.