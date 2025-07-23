رسمياً.. سوريا تطلب مساعدة تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الإرهاب

أفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، أن سوريا تقدمت بطلب رسمي إلى تركيا للحصول على مساعدة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الجماعات الإرهابية، لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تعمل حالياً على تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية السورية، مع تأكيد أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

جاء هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات الأمنية، حيث تعرضت تجمعات درزية في محافظة السويداء لهجمات مسلحة أدت إلى قطع الطريق السريع الرابط بين المحافظة ودمشق. وعلى إثر ذلك، دخلت وحدات الدفاع الذاتي الدرزية في مواجهات مع المسلحين، بينما شنت القوات الجوية الإسرائيلية في 16 يوليو غارات على مبنى هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق بزعم حماية الطائفة الدرزية، رغم إعلان السلطات السورية نشر قوات للحفاظ على الأمن في المنطقة.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش والجماعات المسلحة في السويداء، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار الأمني في المحافظة.

المبعوث الأميركي لتقويم سياسات الرئيس السوري الشرع وتحذيره من فقدان الدعم الدولي

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، الرئيس أحمد الشرع إلى مراجعة سياساته وتبني نهج أكثر شمولية بعد تصاعد الصراعات الطائفية الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى فقدان الشرع للدعم الدولي وتفتيت سوريا.

خلال مناقشات خاصة، نصح برّاك الشرع بإعادة النظر في تشكيل الجيش قبل اندلاع الحرب، وتقليص نفوذ الجماعات الإسلامية، وطلب الدعم الأمني الإقليمي لتعزيز استقرار البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز في بيروت، أكد برّاك أن الشرع إذا لم يجرِ تغييرات سريعة فسيفقد الزخم الذي أوصله إلى السلطة، مشيراً إلى ضرورة أن يقول الشرع: “سأتأقلم سريعاً، لأنني إن لم أفعل سأفقد طاقة الكون التي كانت تقف ورائي”.

وأضاف أن الشرع بإمكانه النضوج كرئيس واتخاذ “القرار الصحيح” بعدم التمسك بأسلوب الحكم الحالي الذي لا يحقق النتائج المرجوة.

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نقبل أي تهديد على حدودنا في غزة وسوريا ولبنان واتهامات لإيران بمحاولة إحاطة إسرائيل بالنار

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إيران بمحاولة خلق دائرة نار حول إسرائيل من خلال “وكلائها”، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بوجود أي تهديد على حدودها في غزة أو سوريا أو لبنان.

واعتبر ساعر إيران تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تل أبيب ألحقَت أضراراً كبيرة ببرنامج إيران النووي، وشدد على ضرورة منع إيران من تحقيق طموحاتها النووية.