رسمياً.. طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

الطائرة لا تحمل رقم تصريح إسرائيلي، لكن قاعدتها المسجلة هي في مطار بن غوريون [انترنت]

حلقت طائرة مدنية إسرائيلية، لأول مرة رسميا، في أجواء السودان، كنتيجة أولية للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا بداية الشهر الحالي، حسبما ذكر موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني اليوم، الأحد.



وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن طائرة نفاثة إسرائيلية (M-ABGG)، أقلعت بداية الأسبوع الماضي من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وكان البرهان قد صرح إثر لقائه مع نتنياهو إنه سيتم السماح بعبور طائرات إسرائيلية، باستثناء طائرات شركة “إل عال”، في الأجواء السودانية (الناقل الوطني الإسرائيلي) .



وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها “رحلة إسرائيلية”، وفق المصدر ذاته.



وبحسب “يديعوت” فإن النفاثة المذكورة، لا تحمل رقم تصريح إسرائيلي، لكن قاعدتها المسجلة هي في مطار بن غوريون.



وتشير بيانات بث الطائرة، إلى أنها أقلعت من إسرائيل إلى الكونغو مساء الاثنين، في مسار مر فوق قناة السويس، إريتريا، وإثيوبيا، وكينيا وأوغندا، يستغرق نحو 7 ساعات.



وفي طريق العودة، حلقت الطائرة الإسرائيلية في الأجواء السودانية، بمسار مر عبر الكونغو، وإفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر، وهو المسار الذي استغرق 5 ساعات ونصف الساعة.

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