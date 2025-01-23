رسمياً.. «نيمار» يتقدّم بطلب لمغادرة «الهلال السعودي»

قدم الدولي البرازيلي نيمار جونيور طلبا رسميا إلى إدارة فريقه الهلال السعودي من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على منصة “إكس” مساء الأربعاء، بأن “نيمار تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الهلال للسماح له بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

وكان نيمار البالغ من العمر 32 عاما قد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي سانتوس ولعب له بين العامين 2009 و2013، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة، ومنه إلى نادي باريس سان جيرمان في 2017 في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف عام 2023 قادما من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 90 مليون يورو.

وكان خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي فابريزيو رومانو أعلن قبل أيام أن “نيمار أصبح قريبا جدا من العودة إلى سانتوس على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر”.

وأكد رومانو حينها أن نادي سانتوس ينتظر الموافقة النهائية من نادي الهلال لإتمام صفقة نيمار، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الفريق السعودي في الصيف المقبل.

ومنذ ذلك الوقت، ظهر نيمار مع الهلال في سبع مباريات فقط بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ويعود سبب قلة مشاركات النجم البرازيلي إلى تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي في نوفمبر 2023 خلال مباراة البرازيل وأوروغواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي غيبته عن الملاعب لمدة تقارب العام.

الجدير بالذكر أن نيمار يبتعد عن حسابات الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، الذي قرر عدم إعادة قيده في قائمة الفريق للمشاركة معه بالبطولات المحلية هذا الموسم.

#عاجل | مصادر #الإخبارية: البرازيلي نيمار تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الهلال للسماح له بالرحيل إلى سانتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/N40dokWAkf — الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) January 22, 2025