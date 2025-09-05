رسمياً.. 16 منتخباً يتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 16 منتخباً حتى تاريخ 5 سبتمبر 2025، وذلك بعد حسم 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تأهلها رسميًا، في النسخة التاريخية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها 3 دول: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

✅ المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

أمريكا الشمالية (البلدان المستضيفة):

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

آسيا (6 منتخبات):

اليابان

كوريا الجنوبية

إيران

أوزبكستان

الأردن

أستراليا

أوقيانوسيا:

نيوزيلندا

أمريكا الجنوبية (6 منتخبات):

الأرجنتين

البرازيل

الأوروغواي

كولومبيا

الإكوادور

باراغواي

🌍 توزيع مقاعد كأس العالم 2026:

أوروبا: 16 منتخبًا

إفريقيا: 9 منتخبات + 1 عبر الملحق

آسيا: 8 منتخبات + 1 عبر الملحق

أمريكا الجنوبية: 6 منتخبات + 1 عبر الملحق

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (3 منها للدول المستضيفة)

أوقيانوسيا: 1 مقعد مباشر + 1 عبر الملحق