رسمياً.. 16 منتخباً يتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى 16 منتخباً حتى تاريخ 5 سبتمبر 2025، وذلك بعد حسم 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تأهلها رسميًا، في النسخة التاريخية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها 3 دول: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
✅ المنتخبات المتأهلة حتى الآن:
أمريكا الشمالية (البلدان المستضيفة):
الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
آسيا (6 منتخبات):
اليابان
كوريا الجنوبية
إيران
أوزبكستان
الأردن
أستراليا
أوقيانوسيا:
نيوزيلندا
أمريكا الجنوبية (6 منتخبات):
الأرجنتين
البرازيل
الأوروغواي
كولومبيا
الإكوادور
باراغواي
🌍 توزيع مقاعد كأس العالم 2026:
أوروبا: 16 منتخبًا
إفريقيا: 9 منتخبات + 1 عبر الملحق
آسيا: 8 منتخبات + 1 عبر الملحق
أمريكا الجنوبية: 6 منتخبات + 1 عبر الملحق
أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (3 منها للدول المستضيفة)
أوقيانوسيا: 1 مقعد مباشر + 1 عبر الملحق
اترك تعليقاً