رسميا.. إعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي

بعد سلسلة من التأجيلات، تمت اليوم إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير.

وكان أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية، عبدالمنعم العربي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ستتم إعادة افتتاحه يوم الاثنين، بعد سلسلة من التأجيلات.

ونشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خبر عملية إعادة الافتتاح، مرفقا بفيديو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح المعبر كليا أمام حركة المسافرين في الـ24 من يونيو، باستثناء الشاحنات الكبيرة، حيث ستحدد حركتها في وقت لاحق، ومع ذلك، تم إلغاء الافتتاح بسبب إغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المعبر من قبل محتجين.

#الآن | إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤