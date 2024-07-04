رسميا.. إيريك تن هاغ باق مع «الشياطين الحمر» حتى يونيو 2026

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الخميس، توقيع المدرب الهولندي إيريك تن هاغ لعقد جديد مع الفريق، وذلك بعد أشهر من الجدل حول مصيره مع “الشياطين الحمر”.

وكتب النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن تن هاغ مدد تعاقده مع النادي حتى يونيو 2026.

وقال المدير الفني الهولندي في تصريحات للموقع عقب التوقيع: “سعيد للغاية بالوصول إلى اتفاق مع النادي على استمرار العمل سويًا.. علينا أن نكون واضحين بأنه يبقى الكثير من العمل الشاق للوصول إلى المستويات المتوقعة لمانشستر يونايتد، مما يعني المنافسة على الألقاب الإنكليزية والأوروبية”.

وانتهى الموسم الثاني لتن هاغ (54 عاماً) مع “الشياطين الحمر” بشكل جيد، بعدما قادهم للفوز في نهائي الكأس بمواجهة الجار اللدود مانشستر سيتي، بطل الدوري، بهدفين لهدف.

لكن فترة الاستعداد للمباراة في ويمبلي هيمنت عليها أحاديث حول مستقبل تن هاغ، بعدما ذكر تقرير أنه ستتم إقالته من قبل المالك المشارك الجديد ليونايتد، جيم راتكليف، بغض النظر عن النتيجة.

واحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري، وهو أدنى مركز له منذ عام 1990، كما خرج من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المدرب الهولندي حصد لقب كأس الرابطة الموسم الماضي

بعد موسم متواضع.. هل يستمر تن هاغ مع “الشياطين الحمر”؟

ارتفعت أسهم المدرب الهولندي، إريك تن هاغ، للحفاظ على منصبه مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد مراجعة أداء ما بعد الموسم من قبل إدارة النادي، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأنهى تن هاغ في موسمه الأول مع يونايتد فترة ابتعاد عن الألقاب استمرت 6 سنوات، بفوزه بكأس الرابطة عام 2023 واحتلال المركز الثالث في الدوري، قبل أن تتراجع النتائج في الموسم المنصرم ليتعرّض يونايتد لـ 14 هزيمة ويتأخر بفارق 31 نقطة عن سيتي البطل.

وأصبح تن هاغ خامس مدرب دائم ليونايتد منذ نهاية حقبة مدربه الأسطوري “السير” الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013، بعد مواطن الأخير ديفيد مويس، والهولندي لويس فان خال، والبرتغالي جوزيه مورينيو والنرويجي أولي غونار سولشاير.