رسميا.. افتتاح السفارة السعودية لدى دمشق

أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا، عبد الله الحريص، “افتتاح السفارة السعودية في دمشق رسميا”، بحسب ما نشرت صحيفة الوطن السورية.

وقال عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: “أعلن وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفاره المملكه العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين”.

وأضاف: “بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين”، قائلا: “نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وشهد حفل افتتاح السفارة، حضور الممثلة القديرة منى واصف، والممثلين عباس النوري ورشيد عساف، بالإضافة إلى عدد من الممثلين السوريين، بما في ذلك نور علي وأيمن عبد السلام.

هذا وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في العام 2012، وصرح وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في مايو الماضي.