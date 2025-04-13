رسميا.. تحديد موعد «كلاسيكو النار» بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا، “عن تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد في “كلاسيكو” مثير”.

وكان ريال مدريد “قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه على ريال سوسيداد في نصف النهائي، في حين تأهل برشلونة بعد تخطيه عقبة أتلتيكو مدريد”.

وستُقام المباراة النهائية في مدينة إشبيلية “يوم السبت 26 أبريل الجاري على ملعب “لا كارتوخا”، الذي يتسع لـ 57,600 مشجع. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية”.

ويعود آخر لقاء بين الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا “إلى موسم 2013-2014، حيث فاز ريال مدريد 2-1 بهدف سجله الويلزي جاريث بيل”.

ويذكر أن برشلونة هو أكثر الأندية تتويجًا بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا، في حين فاز ريال مدريد بالبطولة في 20 مناسبة.

🚨 ¡Ya hay horario para el CLÁSICO!



📅 La final de Copa se jugará el 26 de abril a las 22 horas en La Cartuja. pic.twitter.com/1qzENjLd6O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 12, 2025