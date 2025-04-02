رسميًا.. ريال مدريد إلى نهائي «كأس الملك»

مباراة مجنونة تنتهي بالتعادل 4-4 أمام ريال سوسيداد، لكن الفوز ذهابًا 1-0 كان مفتاح العبور ، ليضرب الفريق الملكي موعداً في النهائي مع برشلونة الإسباني في كلاسيكو الكرة الأرضية او في ديربي مدريد عند ما يلاقي جاره أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخلال المباراة، “تقدم ريال سوسييداد بهدف سجله أندير بارينتشيا في الدقيقة 16، بينما تعادل إندريك لصالح ريال مدريد في الدقيقة 30، ونجح ريال سوسييداد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق دافيد ألابا في مرماه ثم أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 80”.

كما “انتفض ريال مدريد، خلال المباراة، قبل نهاية اللقاء بعدما سجل جود بيلينغهام هدفًا في الدقيقة 82، ثم أحرز أوريلين تشواميني الهدف الثالث في الدقيقة 86، قبل أن يسجل ريال سوسييداد هدفًا في الدقيقة 90 عن طريق ميكيل أويارزابال”.

وأثناء المباراة، “سجل الألماني أنطونيو روديغر هدف التعادل لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 115 بعد امتداد اللقاء إلى الوقت الإضافي، ليظل حلم الثلاثية وارد هذا الموسم لعشاق ريال مدريد”.