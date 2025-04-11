رسوم «ترامب» لا تنتهى.. قريباً تعرفة جمركية كبيرة على الأدوية

أعلن الرئيس دونالد ترامب، نيته “فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية”.

وتحدث ترامب قائلا: “سنعيد التصنيع إلى الولايات المتحدة، سنفرض رسومًا على الأدوية، وستعود إلينا بسرعة لأننا السوق الأكبر”.

قال: “سنعلن قريبا عن رسوم جمركية كبيرة على الأدوية، سيتم إضافتها إلى تلك التى فرضها بالفعل على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من الخارج”.

وأضاف: “قريبا، سنعلن عن رسوم جمركية كبيرة على الأدوية.. وعندما يسمعون ذلك، سيغادرون الصين. سيغادرون أماكن أخرى لأنهم مضطرون للبيع، فمعظم منتجاتهم تباع هنا، وسيفتتحون مصانع الدواء فى جميع أنحاء بلدنا”.

واعتبر أن “البلاد لم تعد تنتج ما يكفي من المضادات الحيوية لعلاج مرضاها”.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خبراء قولهم “إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط تكلفة الأدوية الموصوفة بنحو 600 دولار سنويًا لكل أسرة، إضافة إلى ارتفاع محتمل في أقساط التأمين الصحي”.

وأشار خبراء إلى “أن الأدوية القابلة للحقن مثل الليدوكايين قد تشهد نقصًا بسبب محدودية عدد الموردين”.

من جهتها، حذّرت جمعية المستشفيات الأمريكية، “من احتمال تأثر العمليات الجراحية جراء نقص بعض الأدوات والمستحضرات المستوردة”.

وذكر التقرير أن “بعض شركات الأدوية بدأت بالفعل بتحويل الإنتاج إلى مصانع داخل أمريكا، وأرسلت شحنات إضافية للتخزين قبل فرض محتمل للرسوم الجمركية”.

ووفق وكالة “رويترز”، من جانبها، أكدت جمعية مصنّعي الأدوية، “دعمها لأهداف التصنيع المحلي، لكنها دعت إلى تنفيذ تدريجي لتجنّب اضطرابات في السوق”.

هذا ووفقا لصحيفة ذا هيل، ‘منذ عام 2020، نمت واردات الولايات المتحدة من الأدوية الصينية (التى يعرفها قانون الرسوم الجمركية الأمريكى بأنها تشمل الأدوية المعبأة واللقاحات والدم والمستنبتات العضوية والضمادات والأعضاء) بنسبة 485%، حيث ارتفعت من 2.1 مليار دولار فى عام 2020 إلى 10.3 مليار دولار فى عام 2022″.