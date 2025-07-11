رسوم جمركية تصل إلى 35%.. ترامب يشعل المواجهة التجارية مع العالم!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة، مبدياً خيبة أمله من أداء موسكو في ملف الأزمة الأوكرانية، فيما هدّد بفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز مكانة البلاد في الساحة التجارية العالمية.

وخلال مقابلة مع برنامج “Meet The Press” على شبكة NBC، أكد ترمب أنه سيصدر بياناً مهماً حول روسيا يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها ستمنحه صلاحيات واسعة لاستخدامها حسب رؤيته، موضحاً أن مشروع قانون العقوبات يحظى بدعم من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وفي ما يخص السياسة التجارية، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة تتراوح بين 15% و35% على معظم الشركاء التجاريين، من بينهم كندا التي ستتلقى رسوماً بنسبة 35% على وارداتها بدءاً من أغسطس المقبل، ونفى ترامب أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة معدلات التضخم أو التأثير سلباً على سوق الأسهم الأميركية، معتبراً أن الرسوم الجمركية تحظى بترحيب واسع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواصل ترامب تصعيد حربه التجارية، حيث أعلن فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس والبرازيل، بالإضافة إلى خططه لتعميم الرسوم الجمركية على جميع الدول التي لم تُعفى بعد.

على الصعيد العسكري، كشف ترامب عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يقضي بشحن الأسلحة الأميركية إلى دول الحلف، حيث سيقوم الناتو بتغطية كامل تكاليف هذه الأسلحة، والتي تُرسل بدورها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهتها مع روسيا.

وأوضح ترمب أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة الناتو الأخيرة، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الولايات المتحدة وتعزيز الدعم العسكري للحلفاء.

وفيما يتعلق بتعليق شحنات الأسلحة الذي أوقفه وزير الدفاع الأميركي السابق بيت هيجسث الشهر الماضي، نفى ترمب علمه بالأمر، مشيداً بعمل هيجسث رغم الخلافات الإدارية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وموسكو، حيث شنت روسيا هجمات صاروخية على كييف في تحدٍ واضح للتحذيرات الأميركية.

وفي ردود الفعل الدولية، عبر الاتحاد الأوروبي وكندا عن قلقهما من فرض الرسوم الجمركية الجديدة، مع استمرار المفاوضات مع واشنطن لتجنب تصعيد الحرب التجارية التي تهدد استقرار الأسواق العالمية.