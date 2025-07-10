رسوم صادمة من «ترامب» تطال الجزائر والعراق وليبيا… والبرازيل تدفع الثمن الأكبر!

في خطوة تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من 8 دول، من بينها 3 دول عربية. الرسوم الجديدة ستشمل دول الجزائر، والعراق، وليبيا، وكذلك دول أخرى مثل بروناي، مولدوفا، الفلبين، بالإضافة إلى البرازيل.

تفاصيل الرسوم تشمل:

30% على واردات من الجزائر، العراق، ليبيا، وسريلانكا.

25% على واردات من بروناي، مولدوفا.

20% على واردات من الفلبين.

50% على واردات من البرازيل، وهو قرار يرتبط جزئياً بموقف ترامب من محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس 2025، وفقًا لما ذكره ترامب على حسابه على “تروث سوشيال”.

القرار جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن فرض رسوم مشابهة على 14 دولة أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دولة عربية هي تونس، ابتداء من أغسطس أيضًا.

ترامب كان قد أجل في وقت سابق موعد تنفيذ هذه الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس.

ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس بدءاً من أغسطس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، في خطوة جديدة ضمن سياسات تجارية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز الأمن القومي.

وقال ترامب، في منشور على منصة Truth Social، إن القرار جاء بعد “تقييم شامل لوضع الأمن القومي”، مشيراً إلى أن النحاس يعد عنصراً استراتيجياً لاستخدامه في قطاعات متعددة، منها صناعة أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخيرة، والبطاريات، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والأسلحة فرط الصوتية، إضافة إلى مراكز البيانات.

وأكد أن النحاس هو “ثاني أكثر المواد استخداماً من قبل وزارة الدفاع”، مشدداً على أن القرار سيؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي من هذا المعدن الحيوي، الذي تعتمد عليه صناعات السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب العتاد العسكري.

واعتبر ترامب أن فرض الرسوم يعالج ما وصفه بـ”الأخطاء” التي ارتكبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، متهماً إياها بـ”السلوك المتهور والغباء”، على حد تعبيره.

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لترامب عن نية فرض الرسوم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بأكثر من 12% خلال الأسبوع الماضي.