رسو الناقلة «أنوار أفريقيا» بميناء طرابلس وبدء توزيع الوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن رسو الناقلة أنوار أفريقيا وعلى ظهرها كمية حوالي 34.000.000 مليون لتر من وقود البنزين (95) قبل قليل في ميناء طرابلس البحري.

وأفادت الشركة بالبدء في العمليات التشغيلية للضخ و التوزيع على شركات التوزيع لتوصيلها إلى المحطات التابعة لها.

كما أكدت شركة البريقة أن حركات النواقل تسير بشكل طبيعي وفق الجدول المعد لها، وأن مستخدمي الشركة لا يدخرون جهدا لتوفير احتياجات المواطن الكريم وأن الشركة تعمل دائما على تذليل كل ما يسبب في عراقيل أو يعيق عمليات التوزيع، بحسب منشور للشركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وأهابت الشركة بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية، مشيرةً إلى أنها مجبرة للاعتماد علي التوزيع المباشر من النواقل نظرا لخروج خزانات الشركة عن الخدمة بسبب الاشتباكات والحروب التي استهدفت مستودع طرابلس النفطي والتي أدت إلى إصابات بليغة ويحتاج لميزانية صيانة عالية التكلفة يتم اعتمادها وفق قوانين المشرع،

كما سيستمر التزويد من مستودعات مصفاة الزاوية ومستودع مصراتة النفطي إلى أن يتم حلحلة مختنق الازدحام علي المحطات، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات التوزيع والإدارة العامة للدعم المركزي على استمرارية التوزيع خلال الفترة الليلية.

ولفتت الشركة إلى أن التقلبات جوية أدت إلى ارتفاع مستوى الأمواج ووجود الزوابع الرعدية والأمطار المتفرقة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية مما سبب في تأخر رسو النواقل النفطية.