رسو ناقلة نفط في ميناء طرابلس وتزويد الشركات خلال ساعات

رست الناقلة VS spirit في ميناء طرابلس البحري، مساءالجمعة، محملة بأكثر من ثلاثون مليون لتر من وقود البنزين.

وخلال ساعات من رسو الناقلة في الميناء، تمت عمليات تفريغ شحنة وقود البنزين منها تنفيذ بشكل منظم ودقيق.

رست مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، الناقلة VS spirit في ميناء طرابلس البحري، محملة بأكثر من ثلاثون مليون لتر… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم عمليات تزويد شركات التوزيع بوقود البنزين من مستودع مصراتة النفطي، مما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

حيث أنهى قسم تزويد السفن عملية تزويد الناقلة “ليدر هالوك” بوقود الديزل في ساعة متأخرة من الليل، استعدادا لتلبية تلبية احتياجات السوق المحلية من البنزين.

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