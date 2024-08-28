رسو ناقلة وقود في ميناء بنغازي

ذكرت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، “أن ناقلة الوقود Ardmore) defender) رست على الرصيف النفطي بميناء بنغازي لضخ حمولتها من البنزين”.

وأوضحت الشركة، “أن الناقلة النفطية تستعد لتفريغ حمولتها من وقود البنزين المقدرة بـحوالي 29 ألف طن”.

وأشارت “إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة إمدادات الوقود التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات في المنطقة، وحرصها على ضمان وصول الوقود بكميات كافية”.

في السياق، يستمر مكتب الإعلام بمصراتة في متابعة تزويد محطات الوقود في مدينة زليتن، حيث “أسهمت الزيادة في كميات الوقود الموردة في تقليل الازدحام تدريجياً أمام المحطات، مع توفير الحماية من قبل قوات الدعم المركزي. نشكرهم على تعاونهم المثمر مع إخوانهم في الشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس كفاءة عالية وتنسيقاً محكماً”.

هذا وطمأنت الشركة المواطنين، مؤكدة توفر الوقود في كامل مستودعاتها.

#رسو ناقلة وقود في الرصيف النفطي بميناء بنغازي لضخ حمولتها من البنزين #بنغازي – الثلاثاء 27 أغسطس 2024م #رست ناقلة… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤