رصد الجرائم الليبية.. قوة أمنية تتبع «الدبيبة» تعتقل متظاهرين في مصراتة

كشفت منظمة رصد الجرائم الليبية أن “قوة العمليات المشتركة” التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اعتقلت الناشط عبدالرحمن تعسفياً خلال الاحتجاجات الدائرة قرب المجلس البلدي مصراتة.

كما أوضحت المنظمة وفق بيان لها- الأحد- أن حملة الاعتقالات طالت إثنين على الأقل في المدينة قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات، مؤكدة أنها متابعة للاحتجاجات الشعبية في عدة مدن ليبية ضد تردي الأوضاع المعيشية وتراقب عن كثب رد فعل الأجهزة الأمنية.

وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إخلاء سبيل المتظاهرين المحتجزين بدون قيد أو شرط، داعيتا حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

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