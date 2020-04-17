رصد رحلات لطائرات شحن إماراتية إلى قاعدة الخادم جنوب المرج

تسجيل رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين إماراتيين إلى قاعدة الخادم ومنها. [إيتاميل رادار]

أفاد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، برصده عبر برنامج تتبع حركة الملاحة الجوية، الخميس، تسجيل رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين إماراتيتين إلى قاعدة الخادم جنوب مدينة المرج ومنها.

وأوضح المركز في منشور اليوم الجمعة، أن الطائرة الأولى من نوع طائرة شحن عسكرية “يوشن” تحمل الرقم UP-I7654 أقلعت من قاعدة عصب الجوية وهي قاعدة عسكرية إماراتية في إريتريا إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب المرج.

أما الطائرة الثانية فهي طائرة شحن عسكرية “يوشن” تحمل الرقم UP-I7652 غادرت قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب المرج متجهة إلى الإمارات.

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