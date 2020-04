رصد رحلة «غير عادية» لطائرة شحن عسكرية من الولايات المتحدة إلى بنغازي

أفاد موقع “ايتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، بأن طائرة شحن عسكرية من طراز “بوينغ سي 17 آي”، نفذت الأربعاء رحلة وصفها بـ”غير عادية” من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة بنغازي.

وأوضح الموقع أن الطائرة تزودت بالوقود الجوي في المملكة المتحدة قبل أن تختفي من جميع مواقع التتبع دون معرفة طبيعة المهمة.

Very unusual #USAF cargo direct flight from the USA to Benghazi, #Libyahttps://t.co/KhrkrrhYCE