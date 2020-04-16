رصد رحلة «غير عادية» لطائرة شحن عسكرية من الولايات المتحدة إلى بنغازي

لأول مرة يتتبع الموقع رحلة مباشرة من الولايات المتحدة إلى بنغازي. [ايتاميل رادار]

أفاد موقع “ايتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، بأن طائرة شحن عسكرية من طراز “بوينغ سي 17 آي”، نفذت الأربعاء رحلة وصفها بـ”غير عادية” من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة بنغازي.

وأوضح الموقع أن الطائرة تزودت بالوقود الجوي في المملكة المتحدة قبل أن تختفي من جميع مواقع التتبع دون معرفة طبيعة المهمة.

وأشار إلى أن الطائرة ظهرت مرة أخرى في رحلة معاكسة من ليبيا باتجاه قاعدة جوية في ألمانيا.

ولفت موقع تتبع الرحلات العسكرية إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يتتبع فيها رحلة مباشرة من الولايات المتحدة إلى مدينة بنغازي.

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