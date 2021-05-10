أعلنت عملية “بركان الغضب”، عن رصد هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة الجفرة الجوية.

وأفاد المركز الإعلامي بالعملية، بأنه في تعارض ونقض لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي، رُصد صباح يوم الأحد هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة الجفرة الجوية.

ورصد المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” حتى الأول من مايو الحالي 67 رحلة لطيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من سوريا إلى حفتر في الفترة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأشارت العملية إلى أن طائرات طيران الشام تُقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، وتهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج، وغالبا ما يتم إخفاء مسار الطائرة من الرادار بمجرد دخولها لأجواء ليبيا.

وسبق أن رُصد عبر برنامج تتبع رحلات الطيران رحلات مماثلة رغم ما يحوم حول الشركة من شبهات، وتخضع شركة أجنحة الشام التي يملكها صهر الأسد لعقوبات أمريكية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا وسوريا.