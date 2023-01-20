رصد هزة أرضية في منطقة المتوسط على بعد 245 كيلو عن ليبيا

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن تسجيل محطات الرصد العالمية هزة أرضية يوم الأربعاء على تمام الساعة 5:54 بالتوقيت المحلي لليبيا, وبلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس الزلازل.

وأوضح المركز أنّ مركز الهزة يقع بمنطقة وسط البحر المتوسط بعمق 10 كيلو متر, وتبعد مسافة 116 كيلو متر تقريبًا عن العاصمة المالطية فاليتا، وبمسافة 245 كيلو متر تقريبًا عن العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع المركز أنّه لبعد السطحي لهذه الهزة عن ليبيا فمن الممكن الشعور به ىالمناطق القريبة من السواحل الغربية ولكن ليس لها أي تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.