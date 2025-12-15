رصد 85 ألف حالة «عنف إلكتروني» ضد النساء في الانتخابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقريرًا كشف عن رصد نحو 85 ألف حالة عنف إلكتروني استهدفت النساء المترشحات للانتخابات الليبية خلال العام الجاري.

ويُظهر التقرير ارتفاعًا واضحًا في خطاب الكراهية والتحريض الرقمي ضد النساء، ويطرح توصيات لتعزيز حماية المترشحات.

🔗 للاطلاع على التقرير الكامل: اضغط هنا

