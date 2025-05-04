رعب حول العالم.. زلازل مدمّرة وجرائم وكوارث تحبس الأنفاس من تونس إلى تايلاند

في مشهد ينذر بالخطر، بدا العالم وكأنه يغوص في دوامة من الرعب والكوارث خلال الساعات الأخيرة، حيث تصاعدت وتيرة الزلازل المدمّرة، وتفجّرت الجرائم الوحشية، وتوالت الحوادث المأساوية من أقصى الشرق إلى قلب العالم العربي، فمن زلزال يهز بانكوك ويحوّل ناطحة سحاب إلى ركام، إلى جريمة قتل مروعة تهز ضمير المجتمع المصري، مرورًا بكارثة انقلاب قاربين في نهر صيني، وحادث طائرة في قلب كاليفورنيا، وانفجار غامض يخلّف قتلى وجرحى في مطار مانيلا، ووصولاً إلى اقتحام متكرر لمنزل رئيس تونسي سابق، سلسلة من الأحداث المتلاحقة حبست أنفاس المتابعين، ورسمت ملامح يوم استثنائي في سجل الكوكب المضطرب.

فقدان 20 شخصًا إثر انقلاب قاربين في نهر بجنوب غربي الصين

فقد حوالي 20 شخصًا بعد انقلاب قاربين كان على متنهما نحو 70 راكبًا في نهر وو بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ووقع الحادث إثر عاصفة مفاجئة ضربت المنطقة، مصحوبة بالأمطار والبرد ورياح قوية، مما أدى إلى انقلاب القاربين في النهر، الذي يُعتبر أحد روافد نهر اليانجتسي.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 50 شخصًا من المياه حتى مساء الأحد، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين في منطقة “تشيانشي” حتى وقت متأخر من المساء.

ووفقًا لشهود عيان، كانت المياه عميقة، ولكن بعض الأشخاص تمكنوا من السباحة إلى بر الأمان. وأضاف الشهود أن العاصفة كانت مفاجئة وضبابية، ما صعّب الرؤية على الناجين والمساعدة في عمليات الإنقاذ.

للمرة الثانية خلال أشهر.. سرقة منزل الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

أعلن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، أن منزله الواقع في منطقة القنطاوي تعرض مجددًا للاقتحام وسرقة بعض محتوياته، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال بضعة أشهر فقط.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، علّق المرزوقي قائلاً: “الرسالة واضحة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. ما أنظفهم!.. ولا بد لليل أن ينجلي”، في تعبير ضمني عن استنكاره للحادث وتلميح إلى دوافعه المحتملة.

وأكدت إذاعة “موزاييك” صحة الواقعة، مشيرة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية “سوسة 2” باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة الفاعلين.

يُذكر أن منزل المرزوقي سبق أن تعرّض للسرقة في يونيو2024، ما أثار آنذاك موجة تنديد واسعة.

ويعد المنصف المرزوقي، من مواليد 7 يوليو 1945، من أبرز الشخصيات السياسية في تونس، وقد تولّى منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بين عامي 2011 و2014 عقب الثورة التونسية وسقوط نظام زين العابدين بن علي.

مصر.. جريمة بشعة تهز الجيزة

في جريمة مروعة أثارت حالة من الفزع والغضب في الشارع المصري، أقدم شاب على قتل شقيقته بطريقة وحشية والتمثيل بجثمانها داخل شقتها في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأفادت أجهزة الأمن بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها. وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن أنها تُدعى “شروق. م”، ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة وطعنات متفرقة في جسدها، نُقلت على إثرها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية وفحص كاميرات المراقبة أن الجاني هو شقيقها “محمد. م”، يعمل فني ألوميتال، حيث أقدم على تنفيذ الجريمة بدافع ما وصفه بـ”الخلافات الأسرية وسوء سلوك شقيقته”.

وذكر المتهم في اعترافاته أنه ارتكب الجريمة بعد أن علم بمكان وجودها عقب خلافات مع زوجها، مدعيًا أن تصرفاتها أثارت استياءه ومعايرة الآخرين له بها. وأضاف أنه بعد مشادة كلامية معها، قام بذبحها وطعنها عدة مرات، وتم ضبط المتهم وتحريز أداة الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في عملية أمنية موسعة بأسيوط

نفذت أجهزة الأمن المصرية عملية أمنية موسعة في محافظة أسيوط بصعيد مصر، أسفرت عن مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت عن تورط 5 متهمين في قضايا جنائية خطيرة، شملت القتل العمد، وحيازة الأسلحة النارية، والاتجار في المواد المخدرة.

وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين صادرة بحقهما أحكام نهائية بالسجن المؤبد والإعدام، مشيراً إلى أن القوة الأمنية، وبتعاون مع قطاع الأمن المركزي، تحركت بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت من استهداف المتهمين الذين بادروا بإطلاق النار، مما أسفر عن مصرعهم خلال المواجهة.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، شملت 60 كيلوغراماً من مخدري الحشيش والشابو، و112 قطعة سلاح ناري متنوع، من بينها رشاشان من طراز جرينوف، و25 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، و53 فرداً محلي الصنع، إضافة إلى كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 40 مليون جنيه مصري، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حصيلة ضحايا زلزال بانكوك ترتفع إلى 86 قتيلاً إثر انهيار ناطحة سحاب

أعلنت بلدية بانكوك، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب العاصمة التايلاندية إلى 86 شخصاً، بعد انهيار مبنى هيئة الرقابة والمراجعة العامة المؤلف من 30 طابقاً في منطقة تشاتوتشاك شمال المدينة.

وما تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض، في محاولة للعثور على ثمانية مفقودين يُعتقد أنهم من عمال البناء الذين كانوا يعملون في الموقع لحظة وقوع الزلزال.

وكان الزلزال العنيف، الذي بلغت قوته 8.2 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي، وأسفر عن مقتل نحو 3,800 شخص هناك، فيما امتدت آثاره إلى تايلاند، حيث شعر السكان بهزات قوية في العاصمة بانكوك ومناطق شمالية ووسطى وجنوبية من المملكة.

ويُعد مبنى هيئة الرقابة والمراجعة العامة المبنى الوحيد في العاصمة الذي انهار بشكل كامل نتيجة الزلزال، فيما لم تسجل انهيارات أخرى مماثلة.

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية تكساس الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ولاية تكساس الأمريكية فجر اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر الخبراء أن الزلزال وقع عند الساعة 01:47 بالتوقيت العالمي (04:47 بتوقيت موسكو)، وتم رصده على بُعد 185 كيلومترًا غرب مدينة أوديسا، التي يقطنها أكثر من 115 ألف نسمة، فيما تم تحديد مركزه على عمق 8 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

الولايات المتحدة.. إطلاق نار في حفل عائلي بهيوستن يخلّف قتيلاً و13 مصابًا

قُتل شخص وأُصيب نحو 13 آخرين في إطلاق نار وقع خلال حفل عائلي بمدينة هيوستن بولاية تكساس، فجر الأحد.

وذكرت شرطة هيوستن أنها تلقت بلاغًا قرابة الساعة 12:50 صباحًا يفيد بوقوع إطلاق نار في منطقة شيري هيل، حيث عُثر على عدد من المصابين في محيط المنزل.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحادث وقع إثر طرد ضيف غير مدعو، يُشتبه في كونه الجاني، حيث أطلق النار ووقع تبادل لإطلاق النار بينه وبين آخرين من الحضور.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة، بينما لا تزال التحقيقات جارية.

زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.0 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، قبالة السواحل الإندونيسية، وفقًا لما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد نحو 155 كيلومترًا جنوب غرب مدينة جورونتالو الكبرى، وعلى عمق 109 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، كما لم تُصدر السلطات أي تحذيرات بخصوص احتمال حدوث تسونامي.

ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من شهر على زلزال آخر ضرب المنطقة بقوة 6.2 درجات، حين سجّله المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية قبالة سواحل إندونيسيا، على عمق 117 كيلومترًا بين جزر الملوك وجنوب الفلبين.

تحطم طائرة فوق منازل في كاليفورنيا

تحطمت طائرة، فجر اليوم الأحد، فوق عدد من المنازل في منطقة وود رانش بمدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأشارت وكالة “تايمز ناو وورلد” إلى أن فرق الإطفاء في مقاطعة فينتورا سارعت إلى موقع الحادث، حيث تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في الطائرة وعدة منازل مجاورة.

ولم تعلن السلطات عن وقوع إصابات، في حين أظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل تصاعد أعمدة الدخان من الحي السكني المتضرر، وسط جهود مكثفة من فرق الطوارئ لاحتواء الوضع.

قتيلان وعدة جرحى إثر اصطدام سيارة بحادث مأساوي أمام مطار نينوي أكينو في مانيلا

لقي شخصان مصرعهما، بينهما طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، وأُصيب عدد آخر بجروح، اليوم الأحد، إثر حادث سير مروّع وقع عند مدخل مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن الحادث أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بعد أن اخترقت مركبة من نوع “دفع رباعي” السياج الخارجي ودخلت إلى الممر المؤدي إلى مدخل مبنى الركاب رقم 1 في المطار.

وأكدت السلطات الفلبينية أن الحادث وقع في وقت مبكر من اليوم، فيما أظهرت صور ومقاطع مصوّرة، انتشرت عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار، بما في ذلك تحطم الزجاج الأمامي وتضرر واجهة السيارة بشكل كبير.

وأظهرت لقطات بثّتها محطة “دي. زد. بي. بي” الإذاعية أحد المصابين وهو يتلقى الإسعافات الأولية في موقع الحادث، بينما تناثرت بقايا الزجاج المكسور عند المدخل الرئيسي لصالة المغادرة.

وفي بيان رسمي، أعربت إدارة المطار عن أسفها للحادث، مؤكدة أن التحقيقات جارية، وداعيةً الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التكهنات إلى حين صدور التقارير الرسمية. وأضاف البيان: “ندرك القلق الناجم عن هذا الحادث، لا سيما مع تداول الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. نحث الجميع على انتظار المعلومات الموثوقة التي ستصدر فور توفرها”.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للطيران المدني أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة، بينما تم توقيف سائق السيارة على ذمة التحقيق لدى الشرطة.

إصابة 13 شخصًا بينهم 4 بحالة خطرة بعد حادثة غاز مهيج خلال حفل موسيقي في برلين

أُصيب 13 شخصًا، بينهم أربعة في حالة خطرة، إثر رش مادة مهيجة خلال حفل موسيقي مجاني أقامه مغني الراب البرليني الشهير “سمارا”، في مركز تسوق بمنطقة نويكولن في العاصمة الألمانية، بعد ظهر السبت.

وأكد متحدث باسم فرقة الإطفاء في برلين أن شخصًا مجهولًا قام برش غاز مهيج، يُعتقد أنه رذاذ الفلفل، خلال الحفل الذي أُقيم في مركز “جروبيوس باساجن” التجاري، ما تسبب في حالة من الذعر واشتباكات بين الحضور، أدت بدورها إلى عدد من الإصابات، وفق ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وتعاملت فرق الطوارئ مع الحادث بوصفه “حادث إصابات جماعية”، وهو تصنيف يُفعّل عندما يتجاوز عدد المصابين خمسة أشخاص، ما يستدعي تنظيمًا خاصًا للإسعافات الأولية. ووصل إلى الموقع نحو 42 من المستجيبين للطوارئ.

وأوضحت فرقة الإطفاء أنه تم نقل ستة مصابين إلى المستشفى، من بينهم أربعة في حالة خطرة، بينما تلقى سبعة آخرون العلاج في موقع الحادث لإصابات طفيفة.

من جانبه، عبّر الفنان “سمارا” عن أسفه لما حدث عبر منشور على حسابه في “إنستغرام”، حيث قال: “لقد استمتعنا بالحفل، لكنني تلقيت اتصالًا يفيد بأن أحدهم رش رذاذ الفلفل وسط الحشد، وهذا أمر مؤسف ومقزز. آمل ألا يكون أحد قد أصيب”.

وكان من المتوقع حضور نحو 700 شخص للحفل الذي بدأ في الساعة الرابعة عصرًا، إلا أن التقديرات الرسمية أشارت إلى حضور بين ألف وألفي شخص، في حين قدّرت الشرطة العدد بما يقارب 3 آلاف.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة للاشتباه بارتكاب جريمة إلحاق أذى جسدي خطير، بحسب ما جاء في بيان عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

يُذكر أن “سمارا” هو فنان ألماني من أصل لبناني، يعيش في برلين، ويحظى بشعبية واسعة، مع العديد من الأغاني التي احتلت مراتب متقدمة في قوائم الموسيقى الألمانية.

اصفة غبارية كثيفة تضرب القصيم وتحول النهار إلى ليل دامس

ضربت عاصفة غبارية كثيفة، عدداً من محافظات منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، حيث تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، وأحالت ساعات النهار إلى ما يشبه الليل الدامس، في مشهد وثقته عدة مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأدت العاصفة المصحوبة برياح سطحية قوية إلى انتشار كثيف للأتربة والغبار، مما دفع المركز الوطني للأرصاد إلى إصدار تحذيرات مبكرة، أشار فيها إلى احتمال حدوث شبه انعدام في الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.

إيران.. حريق ضخم يلتهم مصنع دراجات نارية في مشهد دون إصابات



اندلع حريق هائل، الأحد، في مصنع للدراجات النارية بمدينة مشهد جنوب إيران، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

وصرّح المدير التنفيذي لإدارة الإطفاء في مشهد، حميد رضا كافينيا، بأنه تم إرسال 17 شاحنة إطفاء و50 عنصرًا إلى الموقع للسيطرة على الحريق الذي اندلع في شارع النبي الأعظم، قرب مصنع “إلكترو استيل”، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

وأشارت وكالة “إرنا” إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود، شوهدت من مسافة عدة كيلومترات، مؤكدة احتراق المصنع، الذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع، بالكامل.

يُذكر أن هذا الحريق يأتي بعد أسبوع من انفجار مدمر في ميناء “الشهيد رجائي” بمدينة بندر عباس، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

الكويت.. أحكام بالسجن وغرامات في قضية تزوير الجنسية

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطن وسوري 7 سنوات، وتغريمهما نصف مليون دينار، بعد إدانتهما بتزوير ملف جنسية.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس عسكري سابق في وزارتي الداخلية والدفاع 10 سنوات، مع إلزامه برد 111 ألف دينار وتغريمه 223 ألفًا، إلى جانب إبعاد الأب السوري وابنه عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير التحقيقات إلى أن المواطن الكويتي أضاف شقيقين سوريين إلى ملف جنسيته عام 2003 باستخدام بلاغي ولادة مزورين، ما مكنهما من التمتع بكافة امتيازات الجنسية، بما في ذلك العمل في مؤسسات حكومية والحصول على بدل الإيجار وقرض الزواج.

وأكدت تحاليل الحمض النووي صلة القرابة بين المتهمين، ما كشف التزوير رغم محاولتهما الإنكار.

تصادم قطارين في محطة كونستانزا برومانيا يسفر عن إصابة 25 شخصًا

أفادت وسائل إعلام رومانية بتعرض 25 شخصًا للإصابة إثر تصادم قطارين في محطة كونستانزا بمدينة رومانيا، ووقع الحادث عندما كان قطار الركاب IR 1586 يستعد لمغادرة المحطة، ليصدمه القطار IR 1688 الذي كان يقوم بمناورة لتغيير مساره.

من جانبها، أوضحت شركة السكك الحديدية الوطنية الرومانية أن حركة القطارات في المحطة تم استئنافها مؤقتًا لضمان سير التحقيقات والأنشطة التشغيلية بشكل آمن، وبحسب مديرية الطوارئ، لم تُسجل أي إصابات خطيرة بين الركاب.