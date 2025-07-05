رغد صدام حسين تُحيي عاشوراء بفيديو نادر لوالدها: الحسين قاتل بـ70 رجلاً

نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عبر حسابها على منصة “إكس”، فيديو لوالدها يتحدث فيه عن الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء لعام 2025، مصحوبًا بتعليق يؤكد فيه على رمز الصمود والتضحية للإمام الحسين.

وجاء في تدوينة رغد: “الإمام الحسين عليه السلام هو رمز الصمود والتضحية، الذي واجه الظلم والطغيان بقلوب مؤمنة مع سبعين رجلاً فقط.. عظم الله أجرنا وأجركم في ذكرى استشهاد جدنا الإمام الحسين، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طريق الحق والعدل”.

وفي الفيديو، يقول صدام حسين: “أنتم ليش حساسين من أن تسموا الأمور بأسمائها؟ سكود روسي، أما هذا صاروخ عراقي واسمه الحسين وعندنا أخو العباس. بعدين الاختصاصيين حساسين من هذا الاسم، لكن هم يعرفون لأن اسم الحسين يذكر بأن الحسين هو جدنا قاتل الانحراف والجور بـ70 رجل. فكيف إحنا الذين نملك الملايين الآن لا نقاتل الانحراف والجور؟”

وأضاف: “بهذه الحساسية، من يذكر اسم الحسين سيذكر أنه قاتل الجور بـ70 واحد، وبالتالي يتذكرون العراقيين الآن وهم من 18 مليون، حتماً سيكونون قادرين يقاتلوا إلى ما لا نهاية، حتى ينتصر الحق على الباطل. هل تعرف هذه الحقائق؟”

يُذكر أن الفيديو جاء في سياق ذكرى عاشوراء، التي تحل في العاشر من محرم، وهي مناسبة دينية تمثل استذكارًا لاستشهاد الإمام الحسين بن علي في معركة كربلاء، ويرمز الحسين في الثقافة الإسلامية إلى مقاومة الظلم والفساد.

الإمام الحسين عليه السلام هو رمز الصمود والتضحية، الذي واجه الظلم والطغيان بقلوب مؤمنة مع سبعين رجلاً فقط.

عظم الله أجرنا وأجركم في ذكرى استشهاد جدنا الإمام الحسين، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طريق الحق والعدل.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/I740zs04CR — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 5, 2025