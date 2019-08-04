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رغم إعلان دمشق عن الهدنة.. جبهة النصرة ترفض الانسحاب من المنطقة العازلة

عين ليبيا | آخر تحديث: 4 أغسطس 2019 - 10:51
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يأتي إعلان الجولاني بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق، مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب المسلحين منها. [إنترنت]
أكد القائد العام لما يُسمى بهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” أبو محمد الجولاني، أن فصيله لن ينسحب من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا.

حيث يأتي إعلان الجولاني بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق، مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب المسلحين منها.

ةخلال مؤتمر صحفي قال الجولاني:

“ما لم يأخذه النظام عسكرياً بالقوة فلن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة، نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً”.

وأضاف:

“لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء”.

هذا وشدد الجولاني على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق.

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